Moet Tinekes tuincentrum wijken voor 220 woningen?

Een andere locatie vinden, is in het volgebouwde Haarlem geen eenvoudige optie. "Alsof dit soort stukken grond zomaar braak liggen in de stad", sombert Tineke van Pel. "Ik kan niet zomaar naar de Waarderpolder verhuizen. Dan ben ik al mijn klanten kwijt. En ik heb geen geld om een heel nieuw bedrijf te beginnen. Ik heb al een bedrijf."

Het dak op?

Verantwoordelijk wethouder Floor Roduner heeft laten weten dat het tuincentrum mogelijk op het dak van de geplande parkeergarage kan komen. Of op de begane grond in het pand zelf. Tineke twijfelt: "Dit terrein is 2.000 vierkante meter groot. Ik heb de grote kas ook echt nodig. Als dat al zou lukken, is het ook weer enorme investering. Weet je: ik weet dan wel alles van planten, maar niet van dit soort logistieke problemen."

Van Pel vindt het een beetje wrang dat de permacultuurtuin even verderop wel mag blijven in de nieuwbouw. In die tuin wordt voedsel verbouwd op een natuurvriendelijke manier. "Die kwam daar tien jaar geleden zitten, als tijdelijke invulling van het gebied. Het wordt door vrijwilligers gerund. Het is een hartstikke mooi project en ik gun ze het beste. Maar het doet wel zeer dat een bloeiend bedrijf hier weg moet. En we zitten er al zo lang!"

Met een diepe zucht besluit Van Pel: "Ik wil nu wel weten waar ik aan toe ben. Ga ik nog investeren in mijn bedrijf? Ik heb nog iemand nodig in het team, maar wat kan ik zo iemand beloven? Ik weet eigenlijk nog niets, behalve dan dat het hier waarschijnlijk in 2029 ophoudt."