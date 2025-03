Reddingsbrigade zonder uitzicht: 'de duinen zijn bijna even hoog als de uitkijktoren'

Zij zien liever dat de gemeente een heel nieuw reddingscentrum bouwt. "Als er toch vernieuwd wordt, doe het dan goed en vervang de hele verouderde accommodatie voor nieuwbouw, met een nieuwe hogere toren", vindt Buis.

De brigade heeft al jaren te weinig ruimte, legt Buis uit. Materieel staat gedeeltelijk buiten, cursussen moeten in een te kleine ruimte gegeven worden en de energiekosten rijzen de pan uit.

De wethouder begrijpt de wensen van de redders maar laat weten dat er voorlopig geen geld is voor een heel nieuw centrum. "Laten we beginnen met de toren en dan tijdens dat proces zien of we fondsen bijeen kunnen brengen om aan de wensen van de reddingsbrigade tegemoet te komen."

Zijn we nog wel veilig op het strand?

Volgens de redders is het nog steeds veilig om te zwemmen op het brede strand van IJmuiden. Kees Buis: "In de zomer zorgen we dat we met voldoende mensen op het strand zijn, met auto's en met bootjes op het water. We zorgen dat het strand veilig blijft, maar we worden wel belemmerd door de omstandigheden""

Gemeentelijk onderzoek

De gemeente heeft voorgesteld vier ton beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek en het begin van de bouw van een nieuwe toren. Dat bedrag is bij lange na niet genoeg om een nieuw centrum van te bouwen. Buis zou dan ook liever zien dat de nieuwbouw wordt uitgesteld dan dat er nu half werk geleverd wordt. "Als die toren een plan is met een komma, vind ik het een goed plan. Als er na de toren een punt komt heb ik liever dat we het hele project nog even uitstellen tot er meer geld beschikbaar is."

Op tien april praat de gemeenteraad van Velsen verder over de toren-plannen, het groeiende duin, het geld en de wensen van de IJmuider Reddingsbrigade.