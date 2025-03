Wognum moet zeven jaar wachten met bouw nieuwe woonwijk door stroomtekort

De opgelopen vertraging is een lelijke streep door de rekening, zegt verantwoordelijk wethouder Jeroen Broeders in een reactie. Volgens hem stond de aanbesteding op het punt om te beginnen. "Dit is een grote tegenvaller. Desondanks willen we niet bij de pakken neerzitten en onderzoeken we wat er wel mogelijk is."

Ook Albert Gieling van woningcorporatie De Woonschakel, die 22 huurwoningen voor zijn rekening neemt, baalt van de vertraging. "Een vertraging van twee tot drie maanden is nog te overzien, maar zeven jaar... Dit is ontzettend balen voor onze woningzoekenden."

Nieuw verdeelstation

Netbeheerder Liander realiseert zich dat het geen fijne boodschap is. "Wat er in Wognum gebeurt, en van deze omvang, is uitzonderlijk", zegt Marloes Hulstijn, die aangeeft dat Liander er alles aan gedaan heeft om genoeg ruimte op het stroomnet te vinden.

Ze begrijpt de impact die een vertraging kan hebben. "Zeven jaar is een lange tijd om te moeten overbruggen."

Of toekomstige nieuwbouwprojecten, zoals Wognum-Noord waar 640 huizen moeten komen, hetzelfde lot te wachten staat, is volgens Hulstijn moeilijk te zeggen. "Bij iedere stroomaanvraag onderzoeken wij of het past."

Een ding is zeker: er moeten eerst nieuwe transformatorhuisjes en een verdeelstation worden bijgebouwd totdat er ruimte is op het stroomnet in dit gebied. "En dat kost gewoon heel veel tijd. Van het vinden van locaties tot het aanvragen van vergunningen", benadrukt Hulstijn. Ook een tekort aan technisch personeel speelt hierbij een rol.

Oplossingen

In een poging iets te doen aan die zogenoemde netcongestie en op kortere termijn woningbouw toch mogelijk te maken, is de gemeente Medemblik op zoek naar oplossingen.

Zo wordt er onder meer gekeken naar een energieopslag met batterijen. En ook de aanleg van een klein warmtenet behoort tot de mogelijkheden.

De uitbreiding van het stroomnet is volgens Liander op zijn vroegst pas in 2032 geregeld. Maar, zegt Hulstijn: "We kunnen geen garantie geven. Zolang er geen locaties zijn gevonden, kunnen we ook geen planning maken en starten met de voorbereidingen."