Verhuurder Vesteda onder vuur in debat over kraakflat Klokkenhof: "Hadden zichtbaarder moeten zijn"

Ook was er reflectie over de communicatie met bewoners. "We hebben een nieuwsbrief gestuurd. Ik wil vooruitkijken. Ik heb teruggekoppeld in de eigen organisatie en gezegd dat we het heel veel beter gaan doen richting de bewoners", trok Schlüter het boetekleed aan. "In de toekomst werken we niet meer met een partij die namens ons de communicatie doet."

De vergunning voor de verbouwing van Vesteda is nog niet onherroepelijk, wat reden voor de verhuurder is om nog niet te beginnen met de verbouwing. Gevolg: het werd gekraakt. "Ik heb dertig jaar ervaring in de woningbouw en nog nooit ervaring gehad met krakers. Het is voor een nieuwe situatie. Het is vooral verschrikkelijk voor de bewoners. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst", zei Schlüter.

De ceo gaf aan dat alle 32 bewoners die er nog zitten een alternatief aanbod hebben gekregen; 28 hebben daar nog geen gebruik van gemaakt. Schlüter: "Vanavond is het eerst plenair en daarna 1-op-1. Het vraagt om maatwerkoplossingen. Stichting Woon is ook aanwezig om te controleren dat wat wij voorleggen redelijk is."