Lichaam in Alkmaars water is van vermiste vrouw (56)

De afgelopen weken werd in Alkmaar en omgeving intensief gezocht naar de vrouw, die op 3 maart als vermist werd opgegeven. De politie heeft bevestigd dat haar lichaam is aangetroffen en dat er geen sprake is van een misdrijf.

De melding kwam rond 10.55 uur binnen bij de politie. De schipper van het pontje van de Eilandswal naar de Bierkade zag vanochtend opeens iets drijven in het water. "Ik kon alleen niet zien wat het was. Toen we iets dichterbij kwamen, zagen we dat het een lichaam was", vertelt hij. "Toen hebben we meteen 112 gebeld. Dat is wel echt schrikken."

Aan de overkant van het water zaten een oudere man en vrouw op een bankje te genieten van het voorjaarszonnetje toen ook zij iets opmerkten in het water. "We moesten ook weg hier", vertelt de man, terwijl hij doelt op de bankjes bij de Eilandswal. "We werden weggestuurd en alles werd afgezet met linten." De vondst heeft indruk op hem gemaakt. "Dit maak je niet elke dag mee."