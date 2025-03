Jos (64) werd zwaar mishandeld in zijn eigen restaurant, vandaag doet de rechter uitspraak

Jos' lijst van ongemakken is nog steeds lang. Zo werkt hij maximaal 1,5 uur op een dag. Laatst liet zijn tand opeens los, waarschijnlijk als gevolg van de allerlei beschadigingen in zijn mond, door de klappen. Nu vraagt hij zich af: gaan m'n tanden één voor één uitvallen?

En z'n zicht wordt nooit meer als vroeger: aan één kant ziet hij 'nog maar zestig procent' en wazig. "Als ik op m'n zij lig, zie ik dubbel."

Weer een knauw

Misschien nog wel erger is de angst, die het echtpaar nog steeds in de greep houdt. Ze komen liever niet meer buiten. "Ik loop ook nooit alleen van huis naar de zaak, of terug", zegt Jos. Zijn broer of een vriend is altijd bij hem, al hoeft hij alleen maar een plein over te steken.

"Het ging wel wat beter", zegt Annelies over Jos. Tot hij laatst, eigenlijk voor het eerst, zijn eigen ziekenhuisfoto's terugzag. Dat gaf hem wéér een knauw. Jos: "Ik heb er tot nu toe altijd over gepraat alsof ik het over iemand anders had, nu drong pas bij mezelf het besef door van hoe ik erbij lag."

"Dit alles heeft ook nog iets goeds gebracht", geeft Jos het gesprek meteen weer een positieve draai: "Ik ben nog nooit zo gek geweest op Annelies als nu." Hij knipoogt. "Zelfs niet vroeger." Annelies: "Onze band is nog sterker, daar komt echt niks meer tussen."

De rechter doet naar verwachting aan het begin van de middag uitspraak in het hoger beroep.