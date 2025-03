Rob de Nijs in vijf bijzondere foto’s, fotograaf en vriend Robert blikt terug

Circustheater Scheveningen 2013

"Is het gelukt jongen, heb je mooie foto's kunnen maken?" Met die woorden maakte Robert Gort voor het eerst kennis met Rob de Nijs tijdens een optreden in het Circustheater in Scheveningen in 2013. "Het was een zeer aimabele man, altijd vriendelijk en hij voelde zich voor niemand te goed. What you see is what you get. Na afloop dronk hij altijd een Belgisch biertje en kwam er een bittergarnituurtje op tafel en dan vroeg hij altijd om er eentje mee te drinken."

De Nijs was onder de indruk van de foto's van Gort, die ook veel andere artiesten en bands fotografeert. De Nijs nodigde hem daarna persoonlijk uit voor een optreden in Carré.

Frank Jansen, de manager van De Nijs, typeerde Gort als een zogenaamde 'fly on the wall': je ziet hem niet, maar hij komt met de mooiste beelden thuis. "Ik probeer altijd foto's te maken waarbij ik de sfeer en de zaal meeneem. Ook probeer ik nooit in de weg te lopen. Die opstelling waardeerde Rob waardoor er uiteindelijk een jarenlange samenwerking ontstond."