Ria en haar verzameling waren het gesprek van de dag: "Piemelvrouwtje, zeggen ze dan"

Afgelopen dinsdag maakte Noord-Holland kennis met Ria uit Purmerend en haar bijzondere verzameling tijdens een uitzending van NH Helpt. De video werd een regelrechte hit op het internet.

Nog diezelfde avond was Ria te horen op Radio 538. Een dag later stond Hart van Nederland met draaiende camera’s in haar woonkamer, en ook op Radio 1 kwam de goedlachse Purmerendse aan bod. Zelfs NRC-tv-recensent Amber Wiznitzer was fan van Ria en noemde de eerste zin van Ria’s oproep 'de mooiste zin die ik vooralsnog in 2025 ben tegengekomen.'

Toch was niet iedereen onder de indruk. Bij Vandaag Inside noemde Johan Derksen (76) haar 'een oud wijf dat lullen spaart.' Een opmerking die Ria en haar gezin, trouwe kijkers van het programma, wat minder konden waarderen.

Verdwaalde piemels

Een week na de uitzending van NH Helpt is Ria nog steeds het gesprek van de dag. "Ik word nu overal herkend op straat", lacht ze. Zelfs in haar klaverjasclub ging het nergens anders over. "Piemelvrouwtje, zeggen ze dan."

Hoewel Ria de humor van alle media-aandacht wel inziet, mag het van haar nu ook wel weer een beetje minder. Op het hoogtepunt overwoog ze zelfs even om haar blonde lokken een andere kleur te verven om wat anoniemer over straat te kunnen, maar uiteindelijk besloot ze daar toch van af te zien.

Lekker sparen

Ria’s verzameling begon 45 jaar geleden met een spontane aankoop in Amsterdam. In een etalage zag ze twee witte piemels staan die haar deden denken aan haar man en haar toen tweejarige zoon. "In de jaren daarna kreeg ik van iedereen verdwaalde piemels", vertelt ze.

De recente media-aandacht heeft haar collectie een enorme boost gegeven. Sinds haar oproep en de viral video stromen de aanbiedingen binnen. Terwijl we haar spreken, staat ze op het punt om twee nieuwe piemels op te halen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen onderweg naar Purmerend om hun vondsten aan haar vitrinekast toe te voegen.

Van stoppen is geen sprake. Ria’s man en zoon steunen haar nog altijd volledig. "Laat Ria lekker sparen", zeggen ze dan. En dat is precies wat ze van plan is.