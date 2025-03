Van weldoeners naar smokkelverdachten: justitie wil Haarlems echtpaar 12 jaar de cel in

Het is februari 2023.

Verdrietige, maar strijdbare mensen verzamelen zich massaal op een industrieterrein in Vijfhuizen, tussen Haarlem en Amsterdam. Camera's van allemaal regionale en landelijke media zijn erbij.

Een dag eerder heeft een verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië aan tienduizenden mensen het leven gekost. Veel Nederlanders willen iets doen.

Dozen vol met gedoneerde luiers, jassen en verwarmingsmaterialen worden vanuit de loodsen in de vrachtwagens in getild.

Een bekende Turkse Nederlander staat er ook en roept haar volgers op via sociale media: breng alles wat je kan missen alsjeblieft hier, naar Hanzade Transport.

Die onderneming is in handen van F. uit Haarlem. Zijn vrouw G. is in dienst. Zij initieerde deze inzamelingsactie na de ramp.

Geroerd door alle donaties en aanwezigen staat G. journalisten te woord.

"Wij zijn een internationaal transportbedrijf. We rijden van en naar Turkije en hebben ons eigen werk nu stilgelegd om te helpen. Ik ben zelf douanedeclarant, dus heb alle papieren in orde. Zo direct gaan we een voor een rijden met zestien vrachtwagens."

Vluchtelingenboten

Inmiddels zitten deze 43-jarige vrouw en haar man F. al zestien maanden in voorarrest. Hun vier kinderen zijn ondergebracht bij familie.

Volgens justitie houdt het echtpaar zich al tijdens deze hulpactie voor de aardbevingsslachtoffers bezig met illegale smokkel van geld, cocaïne en andere spullen.

Zo zouden ze onder de vlag van Hanzade B.V. op grote schaal rubberboten, motoren en zwemvesten vanuit Turkije hebben geïmporteerd, vervoerd en geleverd aan mensensmokkelaars.