Nog een explosie in Amsterdam-Noord • Politie neemt 4 kilo coke en 20.000 euro in beslag

Voor de deur van een portiekwoning aan de De Egmondenstraat in Amsterdam-Noord is afgelopen nacht rond 2.45 uur een explosie geweest. Twee uur later ging in dezelfde buurt ook een explosief af voor een woning in de Krabbendamstraat, ongeveer een kilometer verderop. Of er een verband is tussen de explosies is onbekend.

