Jongen mishandeld, bedreigd en beroofd • Explosie bij woning die twee dagen geleden werd beschoten

4 minuten geleden

Een jongen is maandagavond rond 21.10 uur mishandeld, bedreigd en beroofd in park de Groene Long in Bussum. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer, wiens leeftijd niet door de politie wordt genoemd, liep maandag van de supermarkt aan de Koekoeklaan in de richting van het parkje. Toen hij daar aankwam, werd hij door twee jongens op een fatbike mishandeld, bedreigd en beroofd van enkele eigendommen. Daarna reden ze op hun fatbike weg richting voetbalclub SDO.

De politie is op zoek naar informatie over het incident en zoekt getuigen. Het signalement van de verdachten is te lezen op de website van de politie.