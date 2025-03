Stralende periode voor de boeg, vrijdag warmste dag van de week

Met -2,2 graden in Hensbroek hebben we vannacht de laatste vorst van de maand gehad. De temperatuur loopt vandaag verder op. Lokaal kan het vanmiddag zo'n 15 graden worden, aldus weerman Visser. "Het wordt weer een stralende dag." Er is volop zon en weinig wind.

Morgen is iets meer bewolking te zien, maar ook dan laat de zon zich geregeld zien. De maximumtemperatuur is dan zo'n 17 graden. Aan de kust ligt dat wat lager.

Boven de 20 graden

De warmste dag van deze periode is vrijdag. In onze provincie tikken we de 20 graden aan en elders in het land kan het wel 23 graden worden. Dankzij de stralende zon en gebrek aan wind wordt dat een een heerlijke dag om eropuit te trekken.

In het weekend neemt de kans op bewolking toe. In de nacht van zaterdag op zondag en overdag op zondag kan er een beetje regen vallen. Zaterdag wordt het nog 17 tot 18 graden, zondag koelt het af naar 14 tot 15 graden.