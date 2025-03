Noodsteunpunten en scenario voor langdurige stroomuitval: stad werkt aan crisisplan vanwege dreiging

Eind vorig jaar waarschuwde onder anderen de minister van Justitie en Veiligheid over de gevaren vanwege de toegenomen geopolitieke spanningen in de wereld. Burgers werd geadviseerd een noodpakket klaar te hebben voor als er bijvoorbeeld een grote stroomstoring is of er problemen zijn met de watervoorziening.

Ook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bereidt zich nu voor. "Op advies van de NCTV werken we concreet aan een scenario waarin vitale infrastructuur voor langere tijd uitvalt", zo schrijft burgemeester Halsema namens de Veiligheidsregio. "We doorleven het scenario 'grootschalige stroomuitval' in stappen van drie dagen tot een uitval van drie weken, met steeds ingrijpendere consequenties."

Zo wordt er bekeken wat Amsterdammers zelf kunnen doen en wordt er advies gegeven hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op verschillende crisissituaties. Ook zullen er gesprekken gevoerd worden met cruciale sectoren zoals supermarkten, nutsbedrijven en communicatiebedrijven.

Noodsteunpunten

Om de weerbaarheid te vergroten wordt er ook gekeken naar het inrichten van speciale noodsteunpunten. Op zulke plekken, zoals bijvoorbeeld brandweerkazernes, kunnen inwoners informatie krijgen, maar ze kunnen ook dienen als distributiepunt voor voedsel, water of medicijnen. Ook zouden daar noodstroomvoorzieningen moeten zijn voor bijvoorbeeld het opladen medische apparatuur.

"De ontwikkelingen op het terrein van weerbaarheid volgen elkaar in rap tempo op", besluit Halsema. "De geopolitieke situatie in de wereld vraagt ons om adaptief te zijn. Wat vandaag normaal is, is dat morgen misschien niet meer."