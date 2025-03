Ruim 120 verdachten van rellen Ajax - Maccabi in beeld

Tien van deze 36 verdachten van betrokkenheid bij de ongeregeldheden hebben inmiddels voor de rechter gestaan. Vandaag doet de rechter uitspraak in vier zaken.

De politie heeft tienduizenden uren aan beeldmateriaal bestudeerd en geanalyseerd om verdachten te identificeren. Op dit moment concentreert de politie zich op het identificeren van de verdachten die de zwaarste geweldshandelingen hebben verricht, zoals het slaan en schoppen van personen. Een aantal van hen is ook in Opsporing Verzocht getoond.

Vijftig aangiften

In Nederland zijn er bij politie en OM ongeveer vijftig aangiften binnengekomen, zowel gericht tegen Palestina-sympathisanten als tegen aanhangers van Maccabi – Tel Aviv. In acht aangiften wordt melding gemaakt van discriminatoire uitingen gepleegd door aanhangers van Maccabi Tel Aviv. Daarbij gaat het onder meer om groepsbelediging en om aanzetten tot geweld. Het onderzoek hiernaar heeft volgens het Openbaar Ministerie nog niet geleid tot identificatie van individuele verdachten.

Vanuit Israël zijn er ruim 250 verklaringen ontvangen, waaronder aangiften en getuigenverklaringen. Deze zijn voor een groot deel in het Hebreeuws opgenomen. De vertaling, die de nodige tijd heeft gekost, is volgens OM nu in de afrondende fase.