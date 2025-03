Indrukwekkend jubileumfeest: zo vierden fans het 125-jarig bestaan van Ajax

Het feest werd vorige week aangekondigd door AFCA Supportersclub, de supportersvereniging van de fanatieke aanhang van Ajax. De supporters verzamelden zich om 19.00 uur op de Dam. Daar in de buurt, in een café aan de Kalverstraat, werd Ajax 125 jaar geleden opgericht.

Route

Vervolgens zou de massa via het Rokin naar het Rembrandtplein loop, onderweg werd er veel gezongen en zwaar vuurwerk afgestoken. De optocht eindigde bij het stukje Amstel tussen de Blauwbrug en de Magere Brug. Ze gingen er rondom het water staan, om daarna volgens afspraak fakkels en siervuurwerk af te steken. Een sfeeractie die normaal gesproken alleen in of om het stadion te zien is, werd nu midden in de stad uitgevoerd.