Alles blijft hetzelfde in café Ruk en Pluk na vertrek Janny en Marijke, behalve één ding

De kersverse eigenaar Jaap van der Heijden loopt trots rond in zijn nieuwe kroeg. Sinds twee weken is hij de kersverse eigenaar van café Ruk en Pluk aan de Linnaeusstraat in Oost. "Ik ben al wel een beetje getest hoor", lacht hij. "Stamgasten die me een beetje pesten. Jong ettertje noemen ze me dan bijvoorbeeld. Maar ik snap het wel hoor, ik ben 28 jaar en sommige gasten komen hier al 35 jaar."