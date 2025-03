Fatbikedieven die dure exemplaren stelen dit keer herkenbaar op beeld

Ze komen op vrijdag 20 december rond een uur of 11 in de ochtend in actie op dat schoolplein en komen aan op één fatbike. Eén van hen heeft een rugzak op en dat is niet voor niets. Daar zit namelijk een slijptol in, waarmee één van de jongens een slot van een fatbike doorslijt De ander blijft op de uitkijk op zijn eigen fatbike. Als het gelukt is om het slot te verwijderen, rijdt hij ermee weg.

Opnieuw slag geslagen

Op datzelfde schoolplein in Hoorn komt dinsdag 4 februari om iets voor twaalven opnieuw een duo om hun slag te slaan. Dit keer vertrekken ze met twee fatbikes. Het zou kunnen dat het om dezelfde twee jongens gaat.

De ene jongeman is rond de 18 jaar oud en heeft zwart krullend haar en zwarte wenkbrauwen. De tweede jongeman is ook zo rond de 18 jaar, met tevens zwart haar en zwarte wenkbrauwen en draagt een sweater met daaroverheen een jas van het merk Icon.

Dure exemplaren

De kosten van zulke fatbikes lopen vaak in de duizenden euro's en de werkwijze van deze daders lijkt zeer georganiseerd en gepland.

“Help voorkomen dat ze elders te werk gaan en meld jouw tips”, zegt de politie. "Dit zijn namelijk brutale en ergerlijke diefstallen."