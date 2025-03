Politie vraagt om tips en getuigen na dood Poolse man in park Beverwijk 

Verdachte in onderzoek

De politie heeft op dit moment een verdachte in het onderzoek die de bewuste nacht iets na 04.00 uur het park heeft verlaten. Hij droeg een opvallende trui met gekleurde strepen. De politie wil graag weten wat de relatie tussen deze verdachte met het slachtoffer was en of zij bijvoorbeeld een conflict hadden met elkaar.

De politie is verder op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige die op woensdagavond 31 juli ook in het park is geweest. De man heeft een lichte huidskleur, is tussen 40 en 50 jaar oud en heeft kort, rossig haar. Deze man droeg die avond een spijkerbroek en een wit T-shirt.

Verdwenen telefoon

Belangrijk voor het onderzoek is een Samsung S5, zijn telefoon. Die is nog steeds niet teruggevonden en het lijkt er op dat iemand die heeft meegenomen. Op donderdagmiddag 1 augustus is de telefoon in de buurt van de Breestraat in het centrum van Beverwijk geweest. De politie wil weten wie die telefoon toen had en waar de telefoon nu is.

De politie vraagt om jouw hulp. Was je tussen woensdagavond 31 juli 23.00 uur en donderdagochtend 1 augustus 07.00 uur in of rond dat park Scheybeeck? Of heb je andere belangrijke informatie? Neem dan contact op via onderstaande kanalen.