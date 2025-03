Explosieflegger in IJmuiden: wie is deze man? 

De explosievenopruimingsdienst komt eraan te pas en stelt inderdaad vast dat het om een explosief gaat. Het explosief is niet afgegaan.

De eigenaar van dat pand heeft geen flauw idee waarom deze verdachte het op zijn zaak heeft gemunt. “Deze actie heeft ontzettende impact op het slachtoffer, die zich hierdoor logischerwijs bedreigd voelt", zegt een woordvoerder van politie Noord-Holland. "Graag komen we in contact met mensen die meer weten over waarom dit explosief op die ochtend voor de deur van het bedrijfspand is gelegd.”

Signalement

De verdachte lijkt dreadlocks te hebben en heeft een donkergroene jas aan met een capuchon op en een donkergekleurde lange broek en donkergroene schoenen.

Herken jij de verdachte of weet je meer? Meld het de politie.