Politie zoekt mannen die betrokken zijn bij geweldsincident tijdens kroegentocht Wormer

De bokkentocht is een kroegentocht waarbij je diverse bockbieren proeft op verschillende locaties. In Wormer is de laatste editie vorig jaar, in de nacht van zaterdag op zondag 13 oktober 03.50 uur, bij een café aan de Veerdijk uit de hand gelopen.

Vlam in de pan

Na de bokkentocht eindigen cafégangers bij een kroeg. Door een nog onbekende reden ontstaat de vlam in de pan. Bij de vechtpartij raken meer dan tien mensen betrokken.

Vier mensen raken gewond. Sommigen krijgen zulke harde klappen dat ze buiten bewustzijn raken en naar het ziekenhuis moeten.

De politie heeft sindsdien al twee verdachten geïdentificeerd, maar is nog altijd op zoek naar bovenstaande twee mannen.

Twee nog onbekende daders

De ene man heeft een breed postuur en wordt geschat tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is aan de lange kant: rond de 1 meter 90 en heeft donker opvallend lang haar in een dikke staart. Hij heeft een sikje of een baardje, draagt donkere kleding: een oversized shirt met korte mouwen, een ruim zittende broek, draagt een pet en heeft sneakers aan met opvallende reflecties.

De andere man is tussen de 20 en 25 jaar, wordt geschat tussen de 1 meter 80 en 90 lang, heeft blond kort haar, draagt een t-shirt en spijkerbroek en heeft donkere sportschoenen.