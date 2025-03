Marinepersoneel terug naar de stad? In Den Helder kunnen ze niet wachten

Bruisende hart

Met de verhuizing hoopt Defensie het werken bij de marine aantrekkelijker te maken. Eerder werd al geïnvesteerd in betere salarissen, nu moet een moderner gebouw én de centrale ligging van de kazerne jonge rekruten over de streep trekken om zich aan te melden.

Of, zoals kolonel Simon Peters het verwoordde in het magazine van Defensie: “Je loopt straks letterlijk de achterdeur uit van de kazerne, steekt een brug over en staat ineens in het bruisende stadshart van Den Helder.”

In dat bruisende stadshart Willemsoord - waar sinds een aantal jaar restaurants, een bioscoop, theater, uitgaansgelegenheden en het gemeentehuis gevestigd zijn - zijn de ondernemers enthousiast over hun nieuwe buren. Het zal goed zijn voor de band tussen de stad en de marine, zegt Rik Niks, eigenaar van restaurant Barossa en dansstudio Bodylanguage.

“Heel Nederland weet dat Den Helder de marinestad is”, zegt Niks. "Er gebeuren zulke mooie dingen bij de marine, zoals de inauguraties en de feeëntrein, als de partners met een trein naar hun traditionele feest worden gebracht. Dat mogen we best wat meer laten zien."