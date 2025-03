Dood van bruinvis in hun netten schokt onderzoekers

Na het incident werd het veldwerk stilgelegd. Pas na een evaluatie wordt bepaald of de onderzoekers verder kunnen gaan. Daarover zeggen de betrokkenen: "Alleen wanneer we er zeker van zijn dat we dit onderzoek op een verantwoorde en zorgvuldige wijze kunnen blijven doen, en we de kans op dergelijke incidenten in de toekomst zo klein mogelijk kunnen maken. Dat gaan we met betrokkenen nu in de volle breedte analyseren in samenwerking met onafhankelijke interne en externe experts, waaronder de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Instantie voor Dierenwelzijn van Wageningen Research."

Kritiek op onderzoek

SOS Dolfijn in Anna Paulowna reageerde maandag verontrust op het bericht. Daar rees de vraag of het onderzoek met gezenderde bruinvissen wel antwoord kan geven op de onderzoeksvraag. Wageningen Marine Research zegt daarop:

"Het uiteindelijke doel van het zenderen van bruinvissen is meer inzicht te krijgen in het leefgebied en gedrag van deze dieren in de Noordzee, evenals de effecten van menselijke activiteiten op hun welzijn, zodat mogelijk een betere bescherming kan worden geboden.

Zendertechnologie wordt alleen toegepast wanneer blijkt dat bepaalde wetenschappelijke vragen niet op een andere manier beantwoord kunnen worden. Zenderdata kan zeer nuttige informatie opleveren; zo zijn in Denemarken een aantal beschermde gebieden voor bruinvissen aangewezen op basis van onder andere zenderdata.

Het doel van dit pilotproject is onderzoeken of en hoe we deze dieren het beste kunnen zenderen. Dat gaan we nu verder evalueren."

