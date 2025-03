Historische bollentuin gaat open, maar waarom zien we nog zo weinig tulpen?

Normaal gesproken opent de bollentuin rond 6 april, maar de afgelopen jaren was dat steeds eerder mogelijk. Daarom heeft het bestuur in Limmen besloten om dit jaar al op zaterdag 22 maart de poorten te openen.

De natuur doet wat hij wil

En dan zal je net zien: er staat nog weinig in bloei momenteel. "De nachtvorst zorgt er voor dat we ongeveer 14 dagen achterlopen", vertelt tuinder Matthé Spruit. "Maar dat is helemaal niet erg, want er staan al genoeg mooie krokussen en narcissen in bloei."

De natuur trekt zijn eigen plan. "Maar wij moeten in het najaar al een datum prikken, want reisorganisaties moeten ook weten waar ze aan toe zijn", vertelt Thea Stet.

De tekst gaat verder onder de foto.