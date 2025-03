Peiling jaar voor raadsverkiezingen: huidige coalitie zou kunnen doorgaan, PvdA blijft grootste

Ook nam dit college besluiten die veelal gevolgen hadden voor de portemonnee van de Amsterdammer. Zo werd dit jaar de onroerendezaakbelasting met een historische 27 procent verhoogd, stegen op de meeste plekken in de stad de parkeerkosten (of werden voor het eerst in wijken ingevoerd) en explodeerde de rekening van de Waterschapsbelasting: met 35 procent in 2024 en in 2025 met nog eens 12,9 procent. En ja, die belasting is formeel niet de verantwoordelijkheid van deze coalitie. Maar door de ingewikkelde constructie met het waterschap en Waternet (Amsterdam en het Waterschap hebben Waternet opgericht) wordt de Amsterdamse politiek er toch op aangekeken.

Ondanks al deze ontwikkelingen blijft de kiezer trouw aan de coalitiepartijen, blijkt niet alleen uit deze peiling, maar ook uit één van De Telegraaf dit weekend. In dat onderzoek kwam de coalitie uit op 23 zetels, wat ook voldoende is om door te besturen. Opvallend was wel uit die peiling van opinieonderzoeksbureau Verian blijkt dat de SP 5 zetels zou krijgen en de VVD 7. Ook de BBB zou met 1 zetel in de raad komen en Bij1 helemaal verdwijnen.

Oppositie

Uit de peiling van O&S in opdracht van AT5 en Het Parool blijkt verder dat de VVD gelijk blijft (5). Wel is er winst voor de Partij voor de Dieren. Het 'groene alternatief' voor GroenLinks zit nu met 3 zetels in de raad en stijgt door naar 4. Andere stijgers is Volt (van 2 naar 3). SP, Denk, CDA en Ja21 blijven ongeveer gelijk. Bij1 verliest fors in deze peiling, maar lijkt nog voldoende kiezers te kunnen behouden voor een zetel. De partij - opgericht door Sylvana Simons - behaalde in 2022 3 zetels. De drie raadsleden zijn door interne conflicten inmiddels afgesplitst in De Vonk (nu 2 zetels) en Lijst Kabamba (nu 1 zetel).

Opvallend: de Partij voor de Ouderen van Wil van Soest lijkt volgens deze peiling terug te komen in de raad met één zetel. Wel staat zij zelf dit jaar niet op de lijst en is ook de naam veranderd naar Hart voor Amsterdam.

Forum voor Democratie, ChristenUnie en BBB lijken vooralsnog niet op een zetel te kunnen rekenen. De Vonk - de nieuwe partij van Bij1-afsplitser Jazie Veldhuyzen is niet gepeild. Die laatste partij doet volgend jaar voor het eerst in Amsterdam mee met de gemeenteraadsverkiezingen.

Verkeerde kant op met de stad?

Onderzoeksbureau O&S vroeg ook naar hoe Amsterdammers zich op het politieke spectrum (links en rechts) zouden plaatsen. Amsterdammers plaatsen zich gemiddeld links van het politieke midden. Deelnemers konden zich plaatsen op een lijn van 1 (links) tot en met 7 (rechts). Uitslag van de peiling: 3,1.

Verder vindt iets minder dan de helft van de Amsterdammers dat het de verkeerde kant op gaat met de stad (45 procent). Een kleiner aandeel vindt dat het de goede kant op gaat met Amsterdam (32 procent). Een op de vijf Amsterdammers vindt dat het evenveel de goede als de slechte kant op gaat en vier procent weet het niet.

De grootste zorg van Amsterdammers is wonen en de woningmarkt. Meer dan de helft noemt dit als zorg (55 procent). Op de tweede plek komt de verharding van de samenleving. Dit wordt door een derde genoemd. Op de derde plek komt toerisme en drukte, ongeveer een kwart heeft dit als zorg genoemd.

Nog 12 maanden tot de verkiezingen. De stemlokalen openen op 18 maart 2026 in de vroege ochtenduren.