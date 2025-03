Verhoogd risico op natuurbranden door aanhoudende droogte

Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, meldt de veiligheidsregio. Zodra er een melding van een natuurbrand wordt gedaan, is het standaard procedure om meteen met meerdere voertuigen uit te rukken.

Tips voor verkleinen risico op brand

Bezoekers kunnen het bos of duingebied zonder zorgen bezoeken, maar de veiligheidsregio geeft enkele adviezen om het risico op natuurbrand te verkleinen. Automobilisten wordt aangeraden goed op te letten waar ze parkeren, omdat een hete uitlaat of katalysator in hoog, droog gras brand kan veroorzaken.

Ook het correct weggooien van afval in de afvalbakken is belangrijk. Achtergelaten glas, zoals flessen, kan door de zon werken als een vergrootglas en zo droog gras of planten in brand zetten. Daarnaast wordt bezoekers gevraagd niet te roken en zich strikt aan de regels te houden voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven. Mocht er toch iets smeulen of in brand staan, bel dan direct 112.