Dagboeken met verzetsdaden van Mirjams ouders nu voor altijd bewaard in NH-Archief

Mirjam en haar zus Makkie hebben eerst uitgebreid het levensverhaal van hun ouders onderzocht. Eerder vertelden ze al aan NH Nieuws over deze zoektocht. De zussen werken aan een boek over hun ouders en hebben inmiddels alle informatie uit de dagboeken en agenda's opgeschreven. Nu is het zaak om de originele documenten te beschermen tegen verval.

Klaartje Pompe van het Noord-Hollands Archief is verguld met de schat aan dagboeken, vooral omdat het portret van Netty Offers ook te zien is op de tentoonstelling 'Vrouwen in Verzet' in het Archief aan de Jansstraat in Haarlem.

"Onze ouders hebben nooit, maar ook echt nooit iets over hun oorlogservaringen aan ons als kinderen verteld", benadrukt Mirjam bij de overhandiging nog eens. Het verhaal van haar ouders als verzetsstrijders mag nu met iedereen gedeeld worden.

Dat Netty Otters en Herman Mulder diep getekend waren door alles wat ze in de oorlog hadden gezien en beleefd, is ook te lezen in het onderstaande verhaal.