Toch geen verbod op vlees- en vliegreclame in bushokjes

In een nieuw contract voor reclame op abri's in de provincie wordt geen verbod opgenomen, besloot een meerderheid in de Staten. PvdA en GroenLinks blijven aandringen op een verbod, maar hun coalitiepartners VVD en BBB zijn er tegen.

VVD-Statenlid Jeroen Boer noemt het voorstel "censuur" en vindt dat inwoners zelf moeten kunnen beslissen hoe ze op vakantie gaan. Een verbod op reclame voor producten zoals pizza of soep gaat de VVD "te ver". JA21 noemt het "betutteling in overtreffende trap", en de BBB vindt dat Noord-Hollanders zelf moeten bepalen wat ze eten.

Gevolgen verbod

Een verbod zou volgens de motie van 2022 geen financiële gevolgen hebben, maar dat blijkt niet te kloppen. Het handhaven zou bovendien veel extra werk voor ambtenaren betekenen.

Een ander argument dat langskwam, is het willekeurige karakter van het verbod op 'fossiel' en vis- en vleesproducten. "Waarom mag je geen reclame maken voor duurzaam gevangen vis en wel voor plantaardige tofu, dat bijzonder slecht is qua productie voor het milieu?", vraagt Boer zich af.

Volgens Walter Freeman van GroenLinks ondermijnt de provincie haar eigen geloofwaardigheid door af te zien van een verbod, voor hem een erg belangrijke kwestie. De PvdA voerde aan dat het college van Gedeputeerde Staten "er geen zin in heeft". Maar volgens gedeputeerde Olthof neemt het college "geen eigen standpunt" in. De SP komt bij een volgende vergadering mogelijk nog met een nieuw voorstel, maar gezien de stemverhouding (23 voor een verbod en 32 tegen) lijkt een verbod kansloos.

Reclame op abri's levert de provincie jaarlijks ongeveer twee ton op.