Levensgevaarlijke neppijnstiller in omloop, 30-jarige Amsterdammer overleden

Bekenden van de 30-jarige man belden vrijdag de hulpdiensten omdat ze geen contact met hem konden krijgen. Toen agenten aankwamen, was hij al overleden. In zijn woning troffen ze pillen aan. Het leek aanvankelijk te gaan om 80 milligram oxycodon, maar onderzoek wijst uit dat het gaat om neppijnstillers, die online zijn gekocht.

In de tabletten zit het potentieel dodelijke isotonitazepyne, een type synthetische opioïde pijnstiller die volgens het Trimbos veel sterker is dan bijvoorbeeld fentanyl, oxycodon of morfine. Het risico op overdosering is groot, onder meer doordat de stof relatief lang werkt. Een paar milligram kan al gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bijvoorbeeld ademhalingsproblemen veroorzaken, waaraan een gebruiker kan overlijden.



De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van de man en de herkomst van de neppijnstiller.

Niet van echt te onderscheiden

Ook de inspectie buigt zich over de zaak. Volgens de toezichthouder worden de tabletten aangeboden via onofficiële websites en sociale media als de pijnstiller oxycodon. De pillen zijn bijna niet van echt te onderscheiden en zitten vaak in de originele verpakking. “Het ziet er misschien uit als echt, maar je weet absoluut niet wat je koopt", aldus hoofdinspecteur Henk de Groot. "Dat is levensgevaarlijk. Ga voor medicijnen naar je arts en apotheek.”