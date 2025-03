Deze Bussumse verzetsheld won de Nobelprijs, maar bijna niemand kent hem

Op 19 maart 1901 kwam Gerrit Jan van Heuven Goedhart ter wereld, vlak boven de Bussumse boekhandel LOS. Zijn vader was eigenaar van de zaak en de familie Goedhart woonde vlak boven de winkel. Niemand had toen nog enig idee dat de jongste van de twee zoons misschien wel één van de belangrijkste personen uit de recente Nederlandse geschiedenis zou worden.

Gerrit Jan volgde een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd op 28-jarige leeftijd hoofdredacteur bij De Telegraaf. Jaren later verzette hij zich fel tegen nazi-Duitsland en schreef hij artikelen voor het destijds illegale Het Parool. De Duitsers hadden de jacht op hem geopend, maar hij wist te ontvluchten. Zijn oudere broer overleefde de oorlog niet.

Nobelprijs

Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Gerrit Jan minister van Justitie. Kort daarna werd hij Eerste Kamerlid voor de PvdA en richtte hij de UNHCR op, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Namens die organisatie nam hij in 1955 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst.

Een jaar later, in 1956, overleed hij op 55-jarige leeftijd plotseling tijdens een tenniswedstrijd in Genève.

Eigen plein in zijn geboortedorp

Gedurende zijn leven woonde hij nog meerdere keren in Bussum. Toch is hij op dit moment bij slechts een handjevol inwoners van het dorp bekend, tot verdriet van schrijver en historicus Margreet de Broekert. "Ik vond dat er iets moest gebeuren zodat iedere Bussumer wist wat voor een bijzondere man hier vandaan komt."

Dankzij haar inzet heeft Gerrit Jan van Heuven Goedhart nu zijn eigen plein in zijn geboortedorp. "Het was niet makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Ook was niet iedereen het eens met de plek; het is 'maar' een parkeerterrein. Maar alles in Bussum had al een naam, dus het kon niet echt anders."

Toch straalt ze als ze het nieuwe bord ziet hangen, onthuld door de 87-jarige dochter van Gerrit Jan. "Hij had het vast mooi gevonden. En het zit vlak naast de plek waar hij het levenslicht zag: boekhandel LOS", aldus De Broekert.

Zie bovenstaande video voor beelden van de onthulling en een gesprek met dochter La Lau van Heuven Goedhart.