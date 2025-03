Ondanks leveringsproblemen vloeit bier rijkelijk op St. Patrick's Day: "Ik ga er denk ik dertig drinken"

Vorige week dreigde er nog een tekort aan het stoutbier van Guinness te zijn in de stad. Door problemen met de levering was de populaire drank slechts mondjesmaat beschikbaar, tot grote frustratie van veel Ierse pubeigenaren in de stad. Maar eind goed, al goed: "We hebben er nog zo'n 140 fusten bij gekregen," vertellen de broers Steven en Brian Krijger die samen eigenaar zijn van verschillende Ierse kroegen. "En dat is maar goed ook. Zelf ben ik van plan om er iets van dertig te drinken", vertelt Steven lachend.