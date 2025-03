Reinier van Dantzig stopt als wethouder vanwege ziekte, "met pijn in het hart"

Na zijn diagnose voelde Van Dantzig zich 'strijdbaar' om zijn periode als wethouder af te maken. Toch is hij nu tot de conclusie gekomen dat hij zich 'niet fit genoeg' voelt. "Ik heb altijd een wethouder willen zijn die elke dag tot het gaatje kan gaan voor Mokum en haar inwoners en op dit moment lukt mij dat niet", schrijft hij aan de raad. "Ik moet helaas nog enorm wennen aan een realiteit waar ik mijn energie moet doseren en naar mijn lichaam moet luisteren."

Van Dantzig is trots op de bijdrage die hij als wethouder heeft kunnen leveren aan het realiseren van meer betaalbare woningen. "Samen hebben we van middenhuur een begrip gemaakt." Hij sluit zijn brief af met: "Gunt u mij nog een hartenkreet: Amsterdam is een droom, een gedachte, een idee. Als je een bijdrage levert dan ben je Amsterdammer. Laten we er samen alles aan doen om te zorgen dat dat stuk van ons DNA fier overeind blijft in deze tijden van aanwakkerende xenofobie en opkomend fascisme."

MS

Van Dantzig maakte afgelopen januari bekend dat hij lijdt aan MS en dat hij na de komende raadsverkiezingen zou vertrekken uit de politiek. Zijn vertrek is nu dus noodgedwongen eerder.

De politieke carrière van Van Dantzig (39) begon in 2014 in de Amsterdamse raadsfractie van D66. Na drie jaar werd hij fractievoorzitter van die partij. Sinds 2022 is Van Dantzig als wethouder onder meer verantwoordelijk voor woningbouw en de ruimtelijke ontwikkeling in de stad.