Politie mag preventief fouilleren rond jubileumfeest Ajax-supporters op de Dam

Ajax werd op 18 maart 1900 opgericht in een café gelegen aan de Kalverstraat. De Dam is daarom volgens de initiatiefnemers een logische keus. "Dit is dan ook de juiste plek om het 125-jarig jubileum van onze club te vieren. Op de Dam, in het hart van onze stad Amsterdam, proosten we samen op dit bijzondere moment."

Ook de driehoek snapt de locatie van het feest. "125 jaar Ajax is een prachtig jubileum en de driehoek snapt de behoefte om dat te vieren op de plek waar het allemaal is begonnen. De Dam en het begin van de Kalverstraat zijn van historisch belang, omdat de club daar in 1900 is opgericht", zo laten zij weten. "Tegelijkertijd zijn daar risico’s aan verbonden. De Dam is een van de drukste plekken in de stad, dus daarmee is de beheersbaarheid van de feestelijkheden een uitdaging."

Meerdere sfeeracties

Om het feest 'feestelijk te laten verlopen' heeft de driehoek het gebied rond de Dam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie in die gebieden preventief kan fouilleren, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van vuurwerk. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden.

Omdat de driehoek er rekening mee houdt dat een deel van de supporters na het feest op de Dam ook nog op andere plekken in de binnenstad sfeeracties zullen houden, zijn ook de omgeving rond het Rembrandtplein en langs de Amstel aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Via Instagram heeft burgemeester Halsema Ajax en de supporters gefeliciteerd. "De mooiste club van Nederland is 125 jaar!"