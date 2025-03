De man achter de mondkapjes: hoe 'inkoopkoning' Mark het verschil maakte

Hoeveel extra doden waren er gevallen als Mark Bernard niet zo daadkrachtig had gehandeld? Een zuiver antwoord is moeilijk te geven, maar feit is dat de Hoornse medewerker van Omring nog altijd wordt gezien als interne held. "'Oh, jij bent Mark', hoor ik wel eens van collega's. Terwijl ik die mensen dan nog nooit heb gezien. Dat is wel bijzonder."

Zijn naam zal bij Omring voor altijd verbonden blijven met de coronaperiode. En dat terwijl de 'inkoopkoning' zich normaal gesproken als veiligheidsadviseur bezighoudt met brand- en gebouwveiligheid en een stuk crisisbeheersing. En toch stapte hij op maandag 3 februari 2020 op de zorgdirectie van Omring af.

'Ik vreesde voor een tekort'

De beelden uit het Chinese Wuhan - waar corona het eerst uitbreekt - verontrusten hem. "Omdat ik zag dat dat een belangrijke provincie is en juist daar veel beschermingsmiddelen worden gemaakt. Ik vreesde voor een tekort. Natuurlijk niet wetende dat corona ook zo'n impact op Nederland zou hebben."

De pandemie die ons land enkele jaren in zijn greep houdt, is dan gevoelsmatig nog ver weg. Zijn zorg wordt dan ook niet heel serieus genomen en de leveranciers geven aan zich geen zorgen te maken. Het beeld en de gemoedstoestand verandert radicaal als corona ook Nederland bereikt.

Inkoop, beheer en distributie

Mark wordt direct uitgenodigd bij het crisisoverleg van Omring, mede omdat hij zojuist het crisisbeheersingsplan heeft geschreven. "En omdat ik eerder al aan de bel had getrokken. Ik werd verantwoordelijk gemaakt voor de inkoop, het beheer en de distributie van beschermingsmiddelen. Onze contractpartijen hadden toen al niet veel meer op voorraad, dus ik moest als een gek op zoek naar andere partijen."

Nieuwe functie of niet: er is haast. Veel haast. Want de 4.500 medewerkers van Omring mogen in crisistijd niet zonder beschermingsmiddelen komen te zitten. "We hebben eerst een herverdeling van de eigen voorraad gemaakt, zodat medewerkers nooit zonder materiaal hebben gezeten. Daarmee werd een buffer opgebouwd en zo zijn we de eerste twee weken doorgekomen."