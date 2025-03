Heemskerkse woonwagenbewoners sceptisch over nieuwe standplaatsen

Gebrek aan politieke wil

Beverwijks raadslid Mendes Stengs zet zich in voor de gemeenschap en heeft nauw contact met hen. Hij erkent het probleem in Heemskerk en Beverwijk. "De wil is er niet", volgens hem. "Dit is een kleine gemeenschap, een subcultuur die voortkomt uit de vroegere reizigersgemeenschap. Het is immaterieel erfgoed."

Sinds 2018 zijn gemeenten wettelijk verplicht beleid te ontwikkelen voor woonwagens en standplaatsen, na een uitspraak van het Europees en Nederlands Hof voor de Rechten van de Mens. Maar er is niets veranderd volgens Mendes.

"Inventariseren is nog geen beleid, anders zeg je over zoveel jaar zijn er bijvoorbeeld tien plekken bij. Ook bij de plannen op de Bazaar staat geen woonwagen getekend."