Frank de Boer deelt zijn herinneringen aan 125-jarig Ajax: "Kon bijna niet praten"

Volgens Frank heeft de nuchtere Westfriese mentaliteit een rol gespeeld in zijn carrière. "Het is ook zeker normaal blijven doen. Je moet het altijd op het veld laten zien. Daar moet je heel veel opofferen om die top te halen. Het is keihard. Je hebt maar één procent kans dat je het gaat halen bij Ajax. Maar ook de genen van mijn vader en het doorzettingsvermogen van mijn ouders hebben mij geholpen."

Beste van de drie

Vader Cees de Boer, zelf ook een begenadigd voetballer, overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Terwijl vader Cees op zijn sterfbed lag, gaven beide broers toe dat vader toch eigenlijk de beste voetballer van de drie was.

"In de laatste uren voor zijn dood stond hij nog op uit zijn bed en deed hij voor hoe hij met links en rechts in de steeg waar hij woonde aan het oefenen was", vertelt Frank over zijn vader. "Dat deed hij uren lang en daarom was hij zo goed. En hij was ook erg snel heb ik mij laten vertellen. Uiteindelijk gaven we hem gelijk, dat hij toch wel de beste was."