Fans luiden 125e verjaardag Ajax in met fakkels en vuurwerk bij Kalverstraat en Arena

Vandaag precies 125 jaar geleden werd Ajax opgericht door drie jonge voetballers en vrienden in een toenmalig café in de Kalverstraat. Ook AT5 ging langs bij die locatie, met schrijver Menno Pot. "Zij gingen tijdens een vergadering een 'geheel nieuwen football club oprichten', zoals er op de uitnodigingsbrief stond", aldus Snel.

De Dam is dan ook 'de juiste plek om het 125-jarig jubileum van onze club te vieren', schrijft de F-side op X. "In het hart van onze stad Amsterdam, proosten we samen op dit bijzondere moment." Het feest op de Dam begint vanavond om 19.00 uur.

Het vuurwerk bij de Johan Cruijff Arena: