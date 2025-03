Manege-begeleider verdacht van seksueel misbruik minderjarige en vrouw met beperking

Het andere slachtoffer was niet minderjarig, maar heeft door haar beperking wel de emotionele beleving van een klein kind. Tijdens haar paardrijlessen op de manege ontmoette ze K., met wie ze een vriendschap ontwikkelde.

De vrouw is zelf niet aanwezig, maar haar moeder wel. "Toen mijn dochter hem als begeleider kreeg, vertrouwde ze hem volledig. Hij was haar grote vriend; ze kon alles met hem bespreken." Het gaf haar een onbehaaglijk gevoel, dus besloot ze met K. in gesprek te gaan. "Ze vond het moeilijk dat ik jou niet vertrouwde. Ze vertelde altijd alles tegen me, maar toen zei ze niets meer. Nu is ze intens verdrietig, omdat ze haar vriend kwijt is. Aan wie ze beloofde niets te vertellen", deelt ze, diep geëmotioneerd.

Het seksueel misbruik van de kwetsbare vrouw zou tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 hebben plaatsgevonden. De twee spraken volgens de verdachte regelmatig bij hem of bij haar thuis af. Dan speelden ze spelletjes of keken ze naar een film. "Ik woon alleen en voel mij weleens eenzaam. Dus ik heb haar uitgenodigd, omdat ik het gezelschap fijn vond."

'Onder de douche geknuffeld'

Wie het initiatief nam, weet hij niet meer. Maar dat hij en de vrouw meerdere keren samen onder de douche hebben gestaan, ontkent hij niet. "We hebben naakt geknuffeld en ik heb haar borsten en billen aangeraakt", verklaart hij.

"U wist dat mevrouw verstandelijk beperkt is. U mocht buiten de manege om volgens de gedragsregels geen contact hebben met cliënten. Waarom heeft u dat genegeerd?", vraagt de rechtbank hem. "Omdat er naar mijn mening toestemming van beide kanten was. Doordat we jarenlang contact hadden, is die grens vervaagd", klinkt het antwoord.