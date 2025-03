Fietser meegesleurd bij aanrijding in Amsterdam, automobilist rijdt door

De auto reed vermoedelijk op het fietspad. Dat is opvallend, zegt de woordvoerder, omdat het fietspad op die locatie is afgescheiden van de autoweg. 'Wonder boven wonder' lijkt het letsel relatief mee te vallen. Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto en roept hem of haar op om zich te melden. "Dat is beter dan dat we aan je deur komen." Ook getuigen die nog niet hebben verklaard, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.