Auto brandt uit in Heemstede • Flatbewoners Haarlem terug naar huis na brand in schuren

07.04 uur

Bewoners van een flatgebouw aan de Spaarndamseweg in Haarlem zijn weer veilig thuis. Gisteravond brak rond 22.45 uur brand uit in drie schuren naast de flat. De brandweer schaalde snel op naar 'grote brand'. Uit voorzorg werden de bewoners van de naastgelegen flat geëvacueerd.

Uiteindelijk had de brandweer het vuur snel onder controle. Kort voor middernacht liet de veiligheidsregio weten dat de brand geblust was en bewoners terug mochten keren naar hun flat. Hoe de brand in de schuren kon ontstaan is niet bekend. De politie doet onderzoek.