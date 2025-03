Amsterdammer overleden na mogelijk gebruik neppijnstiller • Politie mag preventief fouilleren op de Dam

10.21 uur

In het onderzoek naar de brand en het aangetroffen drugslaboratorium aan de Burgemeester van Lennepweg heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 73-jarige inwoner uit Heemstede.

De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de brand en de omvang van het drugslab.

Op 9 maart brak brand uit in het woonzorgcomplex in Heemstede. Het gebouw bestaat uit drie torens: een voor ouderen die zelfstandig wonen en twee torens voor ouderen met een zorgbehoefte. Het vuur begon in een appartement in de eerste toren.

In een van de woningen in de flat werd volgens de politie crystal meth geproduceerd. In het appartement vonden agenten enkele tientallen kilo's verdovende middelen.

Twee bewoners zijn na het inademen van rook ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten na behandeling weer naar huis. Twintig woningen moesten door de brand worden ontruimd.