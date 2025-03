Woning beschoten in Noord terwijl bewoners thuis waren

Een of meerdere mensen in een groepje opende rond 21.30 uur het vuur op een woning aan de Krabbendamstraat in Noord. Op foto's is te zien dat er meerdere hulzen voor de woning op de grond liggen.

Na de schietpartij sloegen de daders op de vlucht, maar een van hen kon kort na het incident worden gearresteerd. De politie zoekt nog naar meerdere verdachten. Om hoeveel personen het gaat, is nog onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet en is bezig met het onderzoek.