Nieuwsfotograaf behoedt Kees van betalen 2.300 euro aan malafide berger na ongeval

Het had niet veel gescheeld of Kees had dubbel pech. Nadat zijn auto gisteravond in het water was beland, had hij bijna ruim tweeduizend euro betaald aan een bergingsbedrijf dat hem probeerde op te lichten. Gelukkig schoot een nieuwsfotograaf hem te hulp, die was gekomen om foto's van het ongeluk te maken.