Motorrijder raakt gewond na aanrijding met auto op Osdorper Ban

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur vanavond op de Osroper Ban in Nieuw-West. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder het mobiel medisch team. Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat het niet bekend is hoe erg de verwondingen van de motorrijder zijn. Wel is bekend dat hij aanspreekbaar naar het ziekenhuis is vervoerd.

Het is nog onduidelijk hoe de botsing tussen beide bestuurders heeft kunnen plaatsvinden. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar het ongeluk. Een deel van de weg is met lint afgezet.