Gemeente zet stappen om niet afhankelijk te zijn van Amerikaanse big tech

Wie niet investeert in eigen technologie en cybersecurity loopt het risico om afhankelijk en kwetsbaar te worden. Dat is de boodschap de wethouder Scholtes vandaag deelt. De gemeente moet dus digitaal onafhankelijk worden, maar dat vraagt om een koerswijziging die óók op Nederlands en Europees niveau uitgevoerd moet worden.

Toch komt de gemeente nu alvast met een aantal maatregelen. Zo wordt 'digitale autonomie' een nieuw criterium bij de aanbesteding van digitale diensten en wordt er onderzocht of data opgeslagen kunnen worden in eigen systemen in plaats van Amerikaanse servers. Bovendien wordt er gekeken of de afhankelijk van grote sociale media platformen verkleind kan worden.

"Niet per se omdat we ontevreden zijn over de dienstverlening van onze huidige leveranciers, maar omdat we onze eigen keuzes willen blijven maken", benadrukt Scholtes. Want het gebonden zijn aan een aantal grote techbedrijven brengt 'serieuze risico's' met zich mee. "Zoals voor de toegang tot Amsterdamse data en de continuïteit van onze dienstverlening."

Bedreiging democratie

Deze ambitie van de gemeente is niet direct het gevolg van het presidentschap van Trump. Het voorstel om Amsterdam digitaal onafhankelijk te maken werd al aangenomen in maart vorig jaar. Maar de wankele relatie met de VS benadrukt volgens Scholtes wél hoe kwetsbaar we zijn en hoe urgent de situatie is. "Zeker nu de vermenging van big tech en het politieke bestuur steeds verder lijkt te gaan en daarmee een bedreiging is voor de democratie."