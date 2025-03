Bruinvis overlijdt tijdens omstreden onderzoek, grote zorgen bij SOS Dolfijn: "Verschrikkelijke dood"

Niet tegen zenderen

SOS Dolfijn heeft vorig jaar voor het eerst ook een bruinvis gezenderd. Bruinvis Iza kreeg na een aantal maanden in de opvang een zender mee. "Bij ons is het dier in het bassin en kunnen we het een langere periode monitoren. We houden in de gaten of het ze niet teveel stress bezorgt", vertelt Van den Berg. "In dat geval houden we ze in de gaten tijdens het aanbrengen, maar ook bij het dragen van een zender. Pas als we zien dat het goed gaat, gaan we ze ook echt met een zender uitzetten."

Naar aanleiding van de dode bruinvis bij het onderzoek in de Oosterschelde zijn Kamervragen gesteld door de PVV. Daarbij kwam een motie op tafel voor een totaalverbod.

Van den Berg wil graag laten zien dat het werk van SOS Dolfijn zinvol is. "We verzorgen de dieren maanden en dan wil je graag weten hoe het gaat. Wij hebben de PVV dan ook uitgenodigd om hier te komen kijken hoe wij het doen. Zenderen kan, maar dan wel onder goede omstandigheden."

Verder onderzoek

In het nieuwsbericht over het onderzoek in het Marsdiep laat Wageningen Marine Research weten dat de dode bruinvis is overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht: "Er volgt nu een grondige evaluatie om te kijken wat er is gebeurd. Hierbij worden onafhankelijke interne en externe experts betrokken, waaronder de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Instantie voor Dierenwelzijn van Wageningen Research. Pas na afronding van de evaluatie wordt besloten hoe de betrokkenen verder gaan met dit onderzoek."