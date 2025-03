NH Sport duikt in warm korfbalbad: "Bij Blauw-Wit kom ik thuis"

Het blauwwitte virus is haar met de paplepel ingegoten. Haar vader was jarenlang beheerder van de hal aan de Joos Banckersweg, terwijl haar moeder zo'n 40 jaar achter de bar heeft gestaan. Sodenkamp begon op haar 7e met korfballen en is nu officieel Korfbal League-manager en regelt alles wat nodig is op wedstrijddagen. "Het is de mooiste taak die er is."

"Het is een warm bad", vervolgt ze. "Korfballiefde. Mijn buren zeggen wel eens: 'Ga je weer naar het korfbal?' In het weekend ben ik hier dag en nacht. Ik ben alleen en doe het met alle liefde en plezier."