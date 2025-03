Last van hooikoorts? Deze pollenexpert geeft tips

Elzenpollen grote boosdoener

Uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat een hoop mensen zich de afgelopen tijd hebben gemeld bij de huisarts met hooikoortsklachten. Letty de Weger, onderzoeker en pollenteller van het LUMC, verbaast zich daar niet over. Volgens haar was de concentratie elzenpollen in de lucht de afgelopen tijd hoog.

De Weger baseert zich op gegevens van een pollenvanger die op het dak van het ziekenhuis in Leiden staat. Het apparaat meet welke pollenkorrels er in de lucht zitten en hoeveel het er zijn. "Dit jaar is de concentratie elzenpollen zodanig hoog dat mensen er klachten van kunnen ondervinden."

Volgens de onderzoeker komt dat doordat de pollen zich begin maart door het zachte en droge weer volop konden verspreiden. "Het warme weer hield de pollen langer in de lucht, omdat er geen regen was om ze weg te spoelen. Dat leidt tot klachten."

De grootste piek van elzenpollen lijkt achter de rug, maar volgens de pollenteller is het hooikoortsseizoen nog lang niet ten einde. "De berk moet nog gaan bloeien. Dat is een geduchte pollensoort. Mensen die daar gevoelig voor zijn, gaan daar zeker last van krijgen."

