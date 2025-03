Wie heeft er oude racefietsspullen in de schuur voor een bijzonder fietsteam?

Het streetwise cycleteam in Amsterdam bestaat uit voormalig verslaafden, daklozen, vluchtelingen en mensen die uit de gevangenis komen. Een eigen racefiets is voor hen niet vanzelfsprekend en daarom doet organisator Koen Polder een oproep op nhhelpt.nl om in schuren te kijken of er nog oude racefietsen of losse onderdelen liggen.