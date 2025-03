Van Malle Babbe tot Banger Hart: hoe Rob de Nijs de harten veroverde

Linnaeusstraat

Rob (Robert) de Nijs werd op tweede kerstdag 1942 geboren in het OLVG in Amsterdam als zoon van een autorijschoolhouder. Hij woonde er zijn hele jeugd vlak om de hoek op de Linnaeusstraat 72 in Oost, tegenover het Sportfondsenbad Oost waar hij zondag altijd ging zwemmen.

Vanwege zijn astmatische bronchitis ging hij op 6-jarige leeftijd naar de Openluchtschool in het Oosterpark. Twee jaar later begon hij met accordeonles. De Nijs ging naar de cabaretschool in betondorp, waar hij andere muzikanten ontmoette en zijn eerste bandje begon: Robby & the Apron Strings. Ze traden al snel op in het voorprogramma van de Duitse zanger Peter Kraus in de Doelenzaal op de Kloveniersburgwal.

Doorbraak

De doorbraak kwam echter in 1963 'Ritme van de regen', met zijn tweede bandje, Rob de Nijs and the Lords. Een jaar eerder won de band een talentenjacht in het concertgebouw waarbij de prijs een platencontract was. Zijn fans zagen in hem de Nederlandse Cliff Richard. "Ik weet nog dat ik een bandje opgestuurd kreeg", vertelde hij in 2000 aan AT5. "De platenmaatschappij zei: luister we nemen dit over drie dagen op, studeer het maar in. Ik was toen een marionet van de platenmaatschappij, maar nu bepaal ik zelf wat ik opneem.