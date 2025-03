Zanger Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd overleden

In zijn decennia tellende carrière won De Nijs belangrijke prijzen. Zo mocht de zanger een Gouden Harp en zes Edisons in ontvangst nemen. Zijn laatste Edison kreeg hij in 2021 voor 't Is Mooi Geweest. De zanger vertelde in 2021 in een interview met het ANP dat de vele steun van de fans en de positieve reacties op zijn afscheidsalbum hem veel deden.

"Op heel veel vlakken ben ik heel gelukkig, alleen lichamelijk is het niet van joechei joechei. Maar ik heb zo veel respect gehad, dat gaf me een warm gevoel."

Terugblik op leven

Vanaf 16.10 uur is er op NH Radio een terugblik op het leven van Rob de Nijs te horen. Luisteraars krijgen tijdens de uitzending ook de gelegenheid om mee te praten.

In 2022 maakte NH onderstaand item over de afscheidstour van Rob de Nijs. Bekijk de video hieronder: